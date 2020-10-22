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Ефремову сократили срок за смертельное ДТП

Четверг, 22 октября 2020, 19:09
ФОТО MK.RU

Суд сократил на полгода срок лишения свободы для актера Михаила Ефремова, признанного виновным в ДТП со смертью человека. Ранее он получил восемь лет колонии

Источник: РБК

Детали: Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, ранее получившему восемь лет колонии по делу об аварии на Смоленской площади, в которой погиб человек. Такое решение приняла коллегия судей под руководством судьи Любови Ишмуратовой.

Тем самым суд частично удовлетворил апелляции Ефремова и его защитников на приговор.

Предыстория:

  • 8 июня на Садовом кольце в Москве автомобиль Ефремова въехал фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров погиб. Во время ДТП артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.
  • 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

Темы: ЕфремовДТПМоскаль


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