Ефремову сократили срок за смертельное ДТП

Суд сократил на полгода срок лишения свободы для актера Михаила Ефремова, признанного виновным в ДТП со смертью человека. Ранее он получил восемь лет колонии

Источник: РБК

Детали: Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, ранее получившему восемь лет колонии по делу об аварии на Смоленской площади, в которой погиб человек. Такое решение приняла коллегия судей под руководством судьи Любови Ишмуратовой.

Тем самым суд частично удовлетворил апелляции Ефремова и его защитников на приговор.

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