Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
Четверг, 22 октября 2020, 19:09
Суд сократил на полгода срок лишения свободы для актера Михаила Ефремова, признанного виновным в ДТП со смертью человека. Ранее он получил восемь лет колонии
Источник: РБК
Детали: Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, ранее получившему восемь лет колонии по делу об аварии на Смоленской площади, в которой погиб человек. Такое решение приняла коллегия судей под руководством судьи Любови Ишмуратовой.
Тем самым суд частично удовлетворил апелляции Ефремова и его защитников на приговор.
Предыстория:
- 8 июня на Садовом кольце в Москве автомобиль Ефремова въехал фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров погиб. Во время ДТП артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.
- 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.