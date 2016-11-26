В МИД Франции подтвердили: "нормандская" встреча состоится 29 ноября

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Суббота, 26 ноября 2016, 11:57

Главы МИД Украины, Франции, Германии и России встретятся 29 ноября в Минске для обсуждения имплементации договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Александр Жоржини, передает Reuters.

"Встреча в Минске позволит нам проверить, что было сделано, а что не сделано со времени октябрьской встречи в Берлине", - сказал пресс-секретарь МИД Франции, добавив, что встреча состоится 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция предложила Украине и России провести встречу на уровне министров иностранных дел в Минске 29 ноября.

В РФ заявляли, что возможность встречи глав МИД в нормандском формате пока не рассматривается, поскольку не согласована "дорожная карта" относительно Донбасса, которую они должны одобрить.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что готов принять участие во встрече в "нормандском формате", если это не будет встреча ради встречи.

Европейская правда

Темы: Минские соглашения Донбасс Росcия
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