Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС Франції підтвердили: "нормандська" зустріч відбудеться 29 листопада

Субота, 26 листопада 2016, 10:57
В МЗС Франції підтвердили: нормандська зустріч відбудеться 29 листопада

Голови МЗС України, Франції, Німеччини та Росії зустрінуться 29 листопада у Мінську для обговорення імплементації домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Франції Александр Жоржіні, передає Reuters.

"Зустріч у Мінську дозволить нам перевірити, що було зроблено, а що не зроблено з часу жовтневої зустрічі в Берліні", - сказав прес-секретар МЗС Франції, додавши, що зустріч відбудеться 29 листопада.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція запропонувала Україні і Росії провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Мінську 29 листопада.

В РФ заявляли, що можливість зустрічі глав МЗС у нормандському форматі поки не розглядається, оскільки не узгоджена "дорожня карта" щодо Донбасу, яку вони повинні схвалити.

Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що готовий взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі", якщо це не буде зустріч заради зустрічі.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: