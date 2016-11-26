ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе продолжает бить рекорды
Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области около 500 взрывов, никаких нарушений режима прекращения огня на Луганщине не зафиксировано.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19:30 25 ноября, обнародованном на сайте организации.
По данным миссии, в Донецкой области зафиксировано столько же взрывов, как и за предыдущий отчетный период.
"Из этих 500 более 300 взрывов были зафиксированы в районе Авдеевки - Ясиноватой - Донецкого аэропорта, и более 170 взрывов были зафиксированы в районах на северо-восток и восток от Мариуполя", - отметили наблюдатели.
Наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений режима прекращения огня в Луганской области.
"В течение предыдущего отчетного периода было зарегистрировано более 130 нарушений, в том числе 100 взрывов", - говорится в отчете.
Также в миссии сообщили об одном раненом в результате обстрелов: в больницу н.п. Ясиноватая 23 ноября обратился мужчина в возрасте около 50 лет, который сообщил, что получил ранения в результате обстрела на ул.Победы в н.п. Крутая Балка, который контролируется "ДНР" вечером 21 ноября. Из тела раненого изъяли два небольших куска шрапнели.
Наблюдатели подчеркнули, что доступ миссии к пунктам разведения вооружения, согласно рамочному соглашению от 21 сентября (Станица Луганская, Золотое - Первомайск и Петровское) остается ограниченным.
"Вопреки решению ТКГ (Трехсторонней контактной группы о разведении вооружения), наблюдатели не заметили никаких признаков дальнейшего разведения сил и средств или любой деятельности по разминированию в трех пунктах в течение отчетного периода", - заявили в ОБСЕ.
Как известно, ранее представитель США при ОБСЕ Даниэль Байер заявил, что за последние недели на востоке Украины зарегистрировано наибольшее количество случаев нарушения режима перемирия за все время наблюдений.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.