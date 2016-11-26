ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе продолжает бить рекорды

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области около 500 взрывов, никаких нарушений режима прекращения огня на Луганщине не зафиксировано.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19:30 25 ноября, обнародованном на сайте организации.

По данным миссии, в Донецкой области зафиксировано столько же взрывов, как и за предыдущий отчетный период.

"Из этих 500 более 300 взрывов были зафиксированы в районе Авдеевки - Ясиноватой - Донецкого аэропорта, и более 170 взрывов были зафиксированы в районах на северо-восток и восток от Мариуполя", - отметили наблюдатели.

Наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений режима прекращения огня в Луганской области.

"В течение предыдущего отчетного периода было зарегистрировано более 130 нарушений, в том числе 100 взрывов", - говорится в отчете.

Также в миссии сообщили об одном раненом в результате обстрелов: в больницу н.п. Ясиноватая 23 ноября обратился мужчина в возрасте около 50 лет, который сообщил, что получил ранения в результате обстрела на ул.Победы в н.п. Крутая Балка, который контролируется "ДНР" вечером 21 ноября. Из тела раненого изъяли два небольших куска шрапнели.

Наблюдатели подчеркнули, что доступ миссии к пунктам разведения вооружения, согласно рамочному соглашению от 21 сентября (Станица Луганская, Золотое - Первомайск и Петровское) остается ограниченным.

"Вопреки решению ТКГ (Трехсторонней контактной группы о разведении вооружения), наблюдатели не заметили никаких признаков дальнейшего разведения сил и средств или любой деятельности по разминированию в трех пунктах в течение отчетного периода", - заявили в ОБСЕ.

Как известно, ранее представитель США при ОБСЕ Даниэль Байер заявил, что за последние недели на востоке Украины зарегистрировано наибольшее количество случаев нарушения режима перемирия за все время наблюдений.

Украинская правда