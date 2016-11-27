"Беркутовцев" в понедельник могут допросить по видео из СИЗО - Горбатюк

Экс-работников "Беркута", обвиняемых в расстрелах на Майдане, могут допросить по видеоконференции из СИЗО.

Об этом сообщил руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в воскресенье в эфире канала "112 Украина".

"Для возможности проведения допроса, насколько известно, организуется возможность видеоконференции из СИЗО. Если (экс-"беркутовцам"- УП) не удастся выехать, то, возможно, через видеоконференцию, но все же состоится (допрос - УП), - сказал Горбатюк.

Он пояснил, что проведение такой видеоконференции из СИЗО - инициатива суда, а не Генпрокуратуры.

Горбатюк также подчеркнул, что решение о допросе экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля было принято на основании ходатайства защиты экс-"беркутовцев".

"Представители прокуратуры возражали (против допроса Януковича в качестве свидетеля - УП), указывая, что он должен быть сначала допрошен в качестве подозреваемого", - сказал он.

Горбатюк выразил мнение, что суд удовлетворил это ходатайство "для объективности и подтверждения принципа состязательности".

"С точки зрения прокуратуры, если он (допрос - УП) состоится полноценный и будет возможность прокурорам поставить ему (Януковичу - УП) вопрос, то, конечно, любые ответы будут полезными с тем, чтобы их проверять в ходе расследования на соответствие объективным обстоятельствам дела", - сказал Горбатюк.

Он также добавил, что любые публичные выступления Януковича прилагаются к материалам дела и анализируются.

Горбатюк выразил надежду, что в понедельник допрос Януковича состоится. "Хотя, конечно, угроза того, что в очередной раз что-то помешает, есть", - добавил он.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича в качестве свидетеля по делу преступлений на Майдане по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев" заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что "беркутовцев" блокировали представители "Правого сектора" и активисты с флагами "Свободные люди".

Адвокат "беркутовцев" подал в ГПУ заявление о преступлении по этому поводу.

Екатерина Тищенко, УП