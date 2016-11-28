В Киев прибыла глава МИД Швеции: обсудит реформы и агрессию РФ

В Киев с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

Как отметила глава МИД в своем Твиттере, во время визита в Киев планируется обсудить с представителями украинской власти вопрос продления украинских реформ и российскую агрессию на Донбассе.

"Только что приземлилась в Киеве, мой третий визит. Российская агрессия и украинские реформы на повестке дня. Твердая поддержка европейского будущего Украины продолжается", - отметила Вальстрем.

Интерфакс-Украина