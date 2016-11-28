СЦКК: Боевики ОРЛО снова сорвали разведения сил и средств у Станицы

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Понедельник, 28 ноября 2016, 07:33

Руководство ОРЛО в очередной раз пренебрегает договоренностями и Рамочным решением ТКГ и осуществляет откровенные провокации, чтобы сорвать процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом заявил руководитель группы украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий.

"Несмотря на готовность украинской стороны завершить выполнение Рамочного решения ТКГ, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не происходит из-за постоянных обстрелов. После подписания Рамочного решения 21 сентября их зафиксировано уже 59", - заявил он.

Кременецкий отметил, что после обстрела 18 ноября украинская сторона официально заявляла, что готова 26 ноября осуществить разведения сил и средств.

"Однако уже вечером 24 ноября позиции ВСУ в этом районе снова были обстреляны. Вечером 27 ноября наблюдатели СЦКК зафиксировали очередные обстрелы вооруженными формированиями ОРЛО участка разведения сил и средств в районе н.п. Станица Луганская. По позициям подразделений ВСУ было применено стрелковое оружие и гранатометы", - сообщил руководитель группы СЦКК.

Об обстрелах проинформированы наблюдатели СММ ОБСЕ, 28 ноября планируется осуществить фотофиксацию последствий этих обстрелов.

"Обстрел 27 ноября снова откладывает разведения сил и средств. В последнее время разведения сил и средств на данном участке получило широкий общественно-политический резонанс, было предметом обсуждений на встречах в Минске и Берлине", - подчеркнул Кременецкий.

Как известно, в исполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы, 1 октября состоялось разведения сил и средств в районе н.п. Золотое, 7 октября - в районе Петровского.

Украинская правда

Темы: "ЛНР" Минские соглашения оружие
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