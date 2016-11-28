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СЦКК: Бойовики ОРЛО вкотре зірвали розведення сил та засобів біля Станиці

Понеділок, 28 листопада 2016, 06:33
СЦКК: Бойовики ОРЛО вкотре зірвали розведення сил та засобів біля Станиці

Керівництво ОРЛО в черговий раз нехтує домовленостями та Рамковим рішенням ТКГ і здійснює відверті провокації, аби зірвати процес розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської.

Про це заявив керівник групи української сторони СЦКК Борис Кременецький. 

"Незважаючи на готовність української сторони завершити виконання Рамкового рішення  ТКГ, розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської не відбувається через постійні обстріли. Після підписання Рамкового рішення 21 вересня їх зафіксовано вже 59", - заявив він. 

Кременецький зазначив, що після обстрілу 18 листопада українська сторона офіційно заявляла, що готова 26 листопада здійснити розведення сил і засобів.

"Однак вже ввечері 24 листопада позиції ЗСУ у цьому районі знову були обстріляні. Ввечері 27 листопада спостерігачі СЦКК зафіксували чергові обстріли збройними формуваннями ОРЛО ділянки розведення сил і засобів в районі н.п. Станиця Луганська. По позиціях підрозділів ЗСУ було застосовано стрілецьку зброю та гранатомети", - повідомив керівник групи СЦКК. 

Щодо обстрілів поінформовано спостерігачів СММ ОБСЄ,  28 листопада планується здійснити фотофіксацію наслідків цих обстрілів.

"Обстріл 27 листопада знову відтерміновує розведення сил та засобів. Останнім часом розведення сил і засобів на зазначеній ділянці набуло широкого суспільно-політичного резонансу, було предметом обговорень на зустрічах у Мінську та Берліні", - підкреслив Кременецький. 

Як відомо,  на виконання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи, 1 жовтня відбулося розведення сил і засобів в районі н.п. Золоте, 7 жовтня – в районі Петрівського.

Українська правда 

Теми: ЛНРМінські угодизброя
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