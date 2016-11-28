Киевлян возмутил новый фасад театра от "Рошен" на Андреевском спуске

В социальниих сетях возмутились фасадом нового здания Киевского драматического театра на Подоле, возведенном на Андреевском спуске и должны открыть во вторник.

Пользователи уже называют здание "саркофагом", "крематорием".

План был переутвержден 2 августа 2010 года и подписан тогдашним главой КГГА от Януковича - Александром Поповым.

В 2015 году стало известно, что меценатом, который даст деньги не достройку, является корпорация "Рошен", принадлежащий президенту Петру Порошенко.

Как объяснил "Украинской правде" тогдашний заместитель мэра по строительству, а теперь советник мэра Кличко - Павел Рябикин, проект реконструкции театра утверждали, основываясь на рекомендации ЮНЕСКО.

"В рекомендации ЮНЕСКО отмечается, что для того, чтобы подчеркнуть историческую самобытность здания, нельзя рядом строить новое здание, стилизованное под старину. Все, что построено новое, должно кардинально отличаться, чтобы не размыть исторический комплект города", - отметил он.

На уточняющий вопрос, почему тогда удалось сохранить фасад ЦУМа, и предусматривает ли реконструкция сохранение старого фасада, он сказал: "Есть три варианта - реставрация, реконструкция и новостройка. При реставрации нужно выходить на восстановление исторического облика здания. При реконструкции уже можно выйти на существенное изменение внешнего вида здания, как и технических характеристик", - отметил он.

Рябикин также отметил, что если бы здание ранее имело признаки памятки и было историческим, то его заставили бы реставрировать. "Но, судя по всему, это здание не носило признаков исторического памятника", - отметил он.

Как рассказала "Украинской правде" руководитель отдела по связям с общественностью корпорации "Рошен" Екатерина Македонская, открытие фасада состоится во вторник, и организаторы объяснят общественности о причинах изменения фасада.

"Рошен" является меценатом этого проекта. Завтра мы откроем фасад. Не потому, что завтра открытие театра, именно открытие театра будет весной, а именно потому, что возник такой запрос от общества. Завтра мы покажем фасад, и он будет выглядеть совсем не так, как сейчас. Мы покажем стенды, расскажем, почему нельзя было оставить старый проект 2006 года, какие там были минусы для театра. Мы объясним, почему это здание выглядит именно так, почему такая крыша, почему столько этажей", - заявила она.

"Мы расскажем, в чем заключается концепция такого здания. Это будет единственный театр в Украине, который смогут посещать люди с ограниченными возможностями", - добавила Македонская". Работы продолжаются. Открытие самого театра запланировано на День театра весной 2017 года", - подытожила Македонская .

Архитектор проекта, которого избирал "Рошен", харьковчанин Олег Дроздов.

"Украинской правде" стало известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, рассмотрел его, дал замечания и попросила учесть эти замечания в проекте. После этого архитектор должен был предоставить проект на рассмотрение совета для утверждения. Но Дроздов, по словам собеседников, не явился.

На просьбу "Украинской правды" и других пользователей ФБ архитектор лишь написал:

"Всем рекомендую увидеть со снятыми чехлами и составить впечатление".

Он не ответил на вопрос, действительно ли он не явился на заседание градостроительного комитета.

"Украинская правда" обратилась в КГГА, в департамент по архитектуре с просьбой о комментарии.

Оксана Коваленко, Ирина Балачук, УП