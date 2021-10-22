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Депутаты просят Зеленского ввести санкции против корпорации "Рошен"

Пятница, 22 октября 2021, 14:43
Депутаты просят Зеленского ввести санкции против корпорации Рошен
фото: сайт ROSHEN

Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета России.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Нардепы поддержали запрос нардепа от фракции "Слуга народа" Владлена Неклюдова к президенту о введении санкций против корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета государства-агрессора - РФ.

"За" проголосовали 153 народных депутата.

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Справка: Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Напомним: 

  • С 1 апреля 2017 года в РФ Липецкая фабрика "Roshen" прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены.
  • Россияне арестовали 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen в Липецке.
  • В январе 2016 года бывший президент Петр Порошенко передал свою компанию по производству сладостей "Рошен" (Roshen) в "слепой траст", доверив управление ею "Rothschild Trust".
  • За 2020 год Порошенко задекларировал 152,4 миллиона гривен дивидендов от швейцарской компании "Sequent Schweiz AG", которая ранее называлась "Rothschild Trust Schweiz AG".

Украинская правда

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Темы: RoshenЗеленскийПорошенко
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