Депутаты просят Зеленского ввести санкции против корпорации "Рошен"

Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета России.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Нардепы поддержали запрос нардепа от фракции "Слуга народа" Владлена Неклюдова к президенту о введении санкций против корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета государства-агрессора - РФ.

"За" проголосовали 153 народных депутата.

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Справка: Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Напомним: