Депутаты просят Зеленского ввести санкции против корпорации "Рошен"
Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета России.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Нардепы поддержали запрос нардепа от фракции "Слуга народа" Владлена Неклюдова к президенту о введении санкций против корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета государства-агрессора - РФ.
"За" проголосовали 153 народных депутата.
Читайте также: "Директор Rothschild в СНГ: Клиенты отказались от покупки Roshen из-за рисков"
Справка: Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).
Напомним:
- С 1 апреля 2017 года в РФ Липецкая фабрика "Roshen" прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены.
- Россияне арестовали 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen в Липецке.
- В январе 2016 года бывший президент Петр Порошенко передал свою компанию по производству сладостей "Рошен" (Roshen) в "слепой траст", доверив управление ею "Rothschild Trust".
- За 2020 год Порошенко задекларировал 152,4 миллиона гривен дивидендов от швейцарской компании "Sequent Schweiz AG", которая ранее называлась "Rothschild Trust Schweiz AG".