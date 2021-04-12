Порошенко получил 152 млн дивидендов от "слепого траста"
Бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал 152,4 миллиона гривен дивидендов от швейцарской компании "Sequent Schweiz AG", которая ранее называлась "Rothschild Trust Schweiz AG".
Источник: сообщение Порошенко о существенных изменениях в имущественном состоянии, обнародованное в Едином государственном реестре деклараций 9 апреля
Детали: Согласно документу, такие дивиденды от траста, которому пятый президент Украины передал в управление свою долю в корпорации "Roshen", Порошенко получил 31 марта.
В тот же день лидер "Европейской солидарности" внес в реестр свою декларацию о доходах за 2020 год.
1 апреля Порошенко также получил проценты от украинского акционерного общества "Международный инвестиционный банк" (МИТ) – 610,9 тысячи гривен.
Порошенко является конечным бенефициаром этого банка, но с июня 2019 года он влияет на него опосредованно через свой фонд – Публичное акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
Напомним: В январе 2016 года Петр Порошенко передал свою компанию по производству сладостей "Рошен" (Roshen) в "слепой траст", доверив управление ею "Rothschild Trust".
За 2020 год экс-президент задекларировал 222 миллиона гривен доходов, на счетах в МИБ у него 3,09 миллиона долларов, 4 тысяч евро и 330 000 гривен, а также наличными он держит 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен.
Пресс-служба Порошенко заявила, что он был вынужден снять со счетов в банке 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен из-за политических репрессий и попыток нынешней власти арестовать его активы.
До этого депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что санкции СНБО не мешают ему пользоваться его имуществом, а еду он покупает за наличку, которой у него предостаточно.