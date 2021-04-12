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Порошенко получил 152 млн дивидендов от "слепого траста"

Понедельник, 12 апреля 2021, 15:55

Бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал 152,4 миллиона гривен дивидендов от швейцарской компании "Sequent Schweiz AG", которая ранее называлась "Rothschild Trust Schweiz AG".

Источник: сообщение Порошенко о существенных изменениях в имущественном состоянии, обнародованное в Едином государственном реестре деклараций 9 апреля

Детали: Согласно документу, такие дивиденды от траста, которому пятый президент Украины передал в управление свою долю в корпорации "Roshen", Порошенко получил от швейцарской компании 31 марта этого года.

В тот же день лидер "Европейской солидарности" внес в реестр свою декларацию о доходах за 2020 год.

1 апреля Порошенко также получил проценты от украинского акционерного общества "Международный инвестиционный банк" (МИТ) – 610,9 тысячи гривен.

Порошенко является конечным бенефициаром этого банка, но с июня 2019 года он влияет на него опосредованно через свой фонд – Публичное акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

 

Напомним: В январе 2016 года Петр Порошенко передал свою компанию по производству сладостей "Рошен" (Roshen) в "слепой траст", доверив управление ею "Rothschild Trust".

За 2020 год экс-президент задекларировал 222 миллиона гривен доходов, на счетах в МИБ у него 3,09 миллиона долларов, 4 тысяч евро и 330 000 гривен, а также наличными он держит 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен.

Пресс-служба Порошенко заявила, что он был вынужден снять со счетов в банке 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен из-за политических репрессий и попыток нынешней власти арестовать его активы.

До этого депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что санкции СНБО не мешают ему пользоваться его имуществом, а еду он покупает за наличку, которой у него предостаточно. 

Алена Рощенко, УП
Темы: ПорошенкодекларацииRoshenбизнес


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