Луценко намекнул, что следующее подозрение получит Азаров

Подозрение о госизмене в ближайшее время может быть объявлена бывшему премьер-министру Николаю Азарову.



Об этом в понедельник заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко



"Проанализировав выступление гражданина Азарова на очередном шабаше антиукраинских сил Российской Федерации, мы видим в его заявлениях также нарушение соответствующих статей", - сказал он.



"Азаров заявил о признании Крыма частью Российской Федерации об изменении территориальной устройства и государственного устройства Украины, а именно, о так называемой федерализации нашей страны. Я не исключаю, что в ближайшее время может появиться подозрение и к экс-премьер-министра Украина, гражданина Азарова", - сказал Луценко.



Он добавил, что по Януковичу есть около 10 подозрений и все они перерасти в статус обвинения.



Генпрокурор пояснил, что Януковича пока обвиняют в подписании письма от 1 марта 2014 года, в котором он приглашает президента России Вололимира Путина ввести войска на территории Украины.



"В пятницу он лично подтвердил, что подписывал это письмо. Сейчас идут соответствующие экспертизы, и подозрение может стать обвинения", - заявил генпрокурор.



Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение экс-президенту Виктору Януковичу в государственной измене и пособничество Российской Федерации в агрессии против Украины.



Роман Кравец, Александр Шумилин, УП