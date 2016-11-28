Луценко намекнул, что следующее подозрение получит Азаров

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Понедельник, 28 ноября 2016, 13:45

Подозрение о госизмене в ближайшее время может быть объявлена бывшему премьер-министру Николаю Азарову.

Об этом в понедельник заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко

"Проанализировав выступление гражданина Азарова на очередном шабаше антиукраинских сил Российской Федерации, мы видим в его заявлениях также нарушение соответствующих статей", - сказал он.

"Азаров заявил о признании Крыма частью Российской Федерации об изменении территориальной устройства и государственного устройства Украины, а именно, о так называемой федерализации нашей страны. Я не исключаю, что в ближайшее время может появиться подозрение и к экс-премьер-министра Украина, гражданина Азарова", - сказал Луценко.

Он добавил, что по Януковичу есть около 10 подозрений и все они перерасти в статус обвинения.

Генпрокурор пояснил, что Януковича пока обвиняют в подписании письма от 1 марта 2014 года, в котором он приглашает президента России Вололимира Путина ввести войска на территории Украины.

"В пятницу он лично подтвердил, что подписывал это письмо. Сейчас идут соответствующие экспертизы, и подозрение может стать обвинения", - заявил генпрокурор.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение экс-президенту Виктору Януковичу в государственной измене и пособничество Российской Федерации в агрессии против Украины.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП

Темы: Азаров Луценко Янукович
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