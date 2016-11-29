Клюев рассказал, что ему поручил Янукович, когда расстреливали Майдан

00
0
Вторник, 29 ноября 2016, 15:57

Глава администрации экс-президента  Андрей Клюев заявляет, что Янукович не был заинтересован в расстреле Майдана, объясняя это тем, что он призвал к переговорам уже после массовых убийств.

Об этом он рассказал в эфире российского пропагандистского канала Россия-1, куда его пригласили вместе с беглым  экс-премьером Николаем  Азаровым и беглым соавтором "диктаторских законов" Владимиром Олийныком.

"Я получил приказ начать вести переговоры с тремя министрами Иностранных дел Франции, Польши и Германии… 20 февраля после обеда Янукович вызвал меня в кабинет, в это время в кабинете был Штайнмайер (министр иностранных дел Германии)", - рассказал Клюев.

"Янукович сказал – забирай трех министров к себе в кабинет, и начинайте готовить мирный договор. Как мог Янукович, давая мне команду, и мы сутки готовили мирный договор, как он мог давать команду, чтоб расстреливали людей?" – спросил Клюев.

Массовые расстрелы на Майдане происходили с утра 20 числа, практически все, кроме одного человека, были убиты до 12 часов дня.

 

***

При этом Клюев зачитал якобы протокол допроса, снайпера, которого, по его словам, поймали представители Майдана. Клюев не пояснил, откуда у него этот протокол появился.

Снайпера он назвал его Владимиром Дыхладзе и добавил, что он был грузином. Эта фамилия ранее никогда не упоминалась.

"Завезли этого снайпера еще 14-го февраля", - сказал Азаров. Ни он, ни Клюев не сказали, кто именно завез этого снайпера.

 

"В начале, он прилетел в Киев, потом переехал в Одессу, потом с Одессы его опять привезли в Киев. Он неделю ходил по майдану, дислокацию смотрели, откуда стрелять, что делать, каким образом. Поэтому Януковичу это даже невыгодно было", - заявил Клюев.

"19-го вечером, ему сказали быть в полной готовности, в 6 утра его завели на здание, из которого он стрелял", - сказал Азаров.

Он не смог вспомнить название гостиницы, в которую якобы завели снайпера, и откуда тот якобы стрелял, начиная с 8 утра.

А Клюев якобы уточнил, что это была гостиница "Казацкая".

"Я обязательно этот протокол передам адвокатам "беркутовцев", потому что эти люди достойны уважения", - заявил Клюев.

"И они отошли от Майдана только тогда, когда по ним, невооруженным абсолютно людям, открыли стрельбу", - заявил Азаров, игнорируя тот факт, что есть много фото и видеодоказательств того, что со стороны силовиков в людей стреляли люди в черном.

В свою очередь представитель гособвинения Алексей Донской заявил "Украинской правде", что "впервые слышит такую фамилию". "Нам очень интересна эта информация, нам было бы очень интересно получить информацию об этом человеке", - заявил Донской.

Один из адвокатов небесной сотни Виталий Тытыч также заявил, что не слышал о таком человеке.

***

Ведущие программы рассказывали зрителям, что Украина находится в состоянии глубочайшего кризиса и предлагали обсудить выход из него, разместив на экране варианты. Ведущие заявили, что на выходных Саакашвили пытался организовать Майдан. (Саакашвили провел митинг за перевыборы, который длился не более часа - УП)

А Клюев настаивал, что в Украине должны пройти досрочные парламентские выборы.

 

Оксана Коваленко, УП

Темы: Майдан Янукович Клюев Азаров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Батя без памяти: о чем "забыл" и "вспомнил" Янукович на допросе 29 ноября 2016, 13:47
Суд опроверг слова Горбатюка о затягивании дел Майдана 29 ноября 2016, 10:58
Янукович не смог вспомнить имя охранника, которого ранили "радикалы" 28 ноября 2016, 17:40
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Клюев рассказал, что ему поручил Янукович, когда расстреливали Майдан
Порошенко отменил обязательную военную подготовку студентов медвузов
Страны ЕС не одобрили механизм приостановки безвиза - источник
Суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах
Все новости
Фото

Как будет выглядеть театр на Андреевском спуске

Видео

Как правильно мыть руки. Инструкция в зажигательном танце казахских медсестер