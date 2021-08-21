Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева

Шевченковский райсуд Киева отменил арест на имущество, изъятое в 2016 году во время обыска в доме, принадлежащем родителям секретаря СНБО и главы АП времен Виктора Януковича – Андрея Клюева.

Источник: прокурор Алексей Клименко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам прокурора, судья Лидия Щебуняева 20 августа удовлетворила ходатайство адвоката матери подозреваемого Клюева об отмене ареста на изъятые вещи. Среди них – вазы, картины и тому подобное.

Прямая речь Клименко: "Сейчас мы получили только вступительную и резолютивную часть решения суда, поэтому мы не знаем, по каким мотивам суд принял это решение. Когда получим полный текст, мы будем принимать меры, чтобы его обжаловать"

Больше деталей: Прокурор пояснил, что в августе этого года Шевченковским судом уже рассматривалось аналогичное ходатайство защитника Клюева о снятии ареста с этих вещей, однако тогда оно не было удовлетворено.

Кроме того, в 2016 году этот же защитник Клюева пытался обжаловать решение об аресте изъятых вещей в Апелляционном суде, однако ему было отказано.

На этот раз тот же адвокат подал ходатайство уже как представитель матери подозреваемого, утверждая, что арестованное имущество принадлежит не Клюеву, а его матери.

Прокуратура считает, что решение рассматривалось Шевченковским райсудом с нарушением подсудности, поскольку его должен рассматривать Подольский районный суд.

В то же время Клименко подчеркнул, что стоимость вещей, с которых сняли арест, является незначительной по сравнению с другим арестованным имуществом Клюева – недвижимостью, земельными участками и автомобилем.

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Справка: Андрей Клюев - секретарь СНБО, глава АП Януковича. В начале 2000-х Клюев был сначала заместителем председателя, а затем - секретарем Партии регионов. Трижды проходил в парламент, два раза - по списку ПР.

После секретарства в СНБО в 2014 году Клюев стал главой АП, впрочем пробыл в должности всего месяц. 25 февраля подал в отставку, а уже 28 - исчез и оказался в розыске СБУ, где находится до сих пор.

Как и большая часть регионалов, после Революции Клюев (а также его брат-нардеп) попал в санкционный список ЕС, где пробыл до марта 2019 года.

Через год после революции стало известно, что с Клюева сняли подозрение в его причастности к массовым убийствам в январе-феврале 2014 года - досудебное расследование не нашло доказательств. Начальное подозрение изменили на препятствование проведению митингов на Майдане 30 ноября 2013 года, а следствие приостановили, так как Клюев находился в розыске.

Летом 2019 года Клюев внезапно решил пойти на досрочные парламентские выборы, но ЦИК пришлось отменить свое решение о регистрации Клюева кандидатом в нардепы.

По данным журналистов, братья Клюевы не только смогли сохранить энергетический бизнес в Крыму после оккупации, но и работают там в обход санкций.