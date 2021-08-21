Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева

Суббота, 21 августа 2021, 12:18
Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева

Шевченковский райсуд Киева отменил арест на имущество, изъятое в 2016 году во время обыска в доме, принадлежащем родителям секретаря СНБО и главы АП времен Виктора Януковича – Андрея Клюева.

Источник: прокурор Алексей Клименко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам прокурора, судья Лидия Щебуняева 20 августа удовлетворила ходатайство адвоката матери подозреваемого Клюева об отмене ареста на изъятые вещи. Среди них – вазы, картины и тому подобное.

Прямая речь Клименко: "Сейчас мы получили только вступительную и резолютивную часть решения суда, поэтому мы не знаем, по каким мотивам суд принял это решение. Когда получим полный текст, мы будем принимать меры, чтобы его обжаловать"

Больше деталей: Прокурор пояснил, что в августе этого года Шевченковским судом уже рассматривалось аналогичное ходатайство защитника Клюева о снятии ареста с этих вещей, однако тогда оно не было удовлетворено.

Кроме того, в 2016 году этот же защитник Клюева пытался обжаловать решение об аресте изъятых вещей в Апелляционном суде, однако ему было отказано.

На этот раз тот же адвокат подал ходатайство уже как представитель матери подозреваемого, утверждая, что арестованное имущество принадлежит не Клюеву, а его матери.

Прокуратура считает, что решение рассматривалось Шевченковским райсудом с нарушением подсудности, поскольку его должен рассматривать Подольский районный суд.

В то же время Клименко подчеркнул, что стоимость вещей, с которых сняли арест, является незначительной по сравнению с другим арестованным имуществом Клюева – недвижимостью, земельными участками и автомобилем.

Читайте также: "Семейные" дела. Наказаны ли и как живут соратники Януковича

Справка: Андрей Клюев - секретарь СНБО, глава АП Януковича. В начале 2000-х Клюев был сначала заместителем председателя, а затем - секретарем Партии регионов. Трижды проходил в парламент, два раза - по списку ПР.

После секретарства в СНБО в 2014 году Клюев стал главой АП, впрочем пробыл в должности всего месяц. 25 февраля подал в отставку, а уже 28 - исчез и оказался в розыске СБУ, где находится до сих пор.

Как и большая часть регионалов, после Революции Клюев (а также его брат-нардеп) попал в санкционный список ЕС, где пробыл до марта 2019 года.

Через год после революции стало известно, что с Клюева сняли подозрение в его причастности к массовым убийствам в январе-феврале 2014 года - досудебное расследование не нашло доказательств. Начальное подозрение изменили на препятствование проведению митингов на Майдане 30 ноября 2013 года, а следствие приостановили, так как Клюев находился в розыске.

Летом 2019 года Клюев внезапно решил пойти на досрочные парламентские выборы, но ЦИК пришлось отменить свое решение о регистрации Клюева кандидатом в нардепы.

По данным журналистов, братья Клюевы не только смогли сохранить энергетический бизнес в Крыму после оккупации, но и работают там в обход санкций.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Клюевсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Клюев
ВАКС заочно арестовал бывшего первого вице-премьера Клюева
Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский
ВАКС отменил заочный арест Клюева
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: