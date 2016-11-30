Суд арестовал директора львовского клуба, в котором был пожар

Франковский суд Львова постановил взять под стражу директора ночного клуба "MI100", в котором произошел пожар, в результате чего один человек умер и более десяти госпитализированы.



Об этом сообщает прокуратура Львовской области.



В то же время суд установил сумму залога для подозреваемого - 87 тысяч грн.



Как известно, Львовский клуб "Мі100" загорелся через открытый огонь во время шоу 27 ноября.



29 ноября в львовской больнице умер мужчина, получивший травмы во время пожара.



Украинская правда