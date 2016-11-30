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Суд арестовал директора львовского клуба, в котором был пожар

Среда, 30 ноября 2016, 12:36

Франковский суд Львова постановил взять под стражу директора ночного клуба "MI100", в котором произошел пожар, в результате чего один человек умер и более десяти госпитализированы.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

В то же время суд установил сумму залога для подозреваемого - 87 тысяч грн.

Как известно, Львовский клуб "Мі100" загорелся через открытый огонь во время шоу 27 ноября.

29 ноября в львовской больнице умер мужчина, получивший травмы во время пожара.

Украинская правда

Темы: криминалЛьвов
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