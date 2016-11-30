Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував директора львівського клубу, в якому була пожежа

Середа, 30 листопада 2016, 12:36

Франківський суд Львова постановив взяти під варту директора нічного клубу "MI100", в якому сталася пожежа, в результаті чого одна людина померла і більше десяти госпіталізовані.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.  

Водночас суд встановив суму застави для підозрюваного - 87 тисяч грн.

Як відомо, Львівський клуб "МІ100" загорівсячерез відкритий вогонь під час шоу 27 листопада.

29 листопада у львівській лікарні помер чоловік, що отримав травми під час пожежі.

Українська правда

Теми: криміналЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
кримінал
На Буковині керівника приватної лікарні підозрюють у заволодінні понад 15 млн грн
На Полтавщині чоловіки тягнули прив'язаного собаку за мотоциклом: зоозахисники подали заяву
Киянку звинувачують у жорстокому поводженні із собакою: зоозахисники подадуть до поліції
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: