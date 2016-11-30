Появился текст угроз России из-за украинских учений возле Крыма

"Украинская правда" получила документ, подтверждающий угрозы Минобороны России из-за украинских учений вблизи Крыма.

Публикуем соответствующее письмо Министерства обороны РФ, адресованное военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

"Министерство обороны РФ предупреждает, что при обнаружении стартовавших ракет в указанном районе они будут уничтожаться силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ", - сказано в письме.

"В случае если стартовавшие ракеты создадут угрозу российским объектам, находящимся в данном районе территории РФ (на суше, на море и в воздушном пространстве), будут нанесены ответные удары для уничтожения средств их пуска", - добавили в Минобороны России.

Как известно, издание DT.UA, ссылаясь на источники в Минобороны Украины, сообщило, что Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе админграницы в Крыму. Позже эту информацию подтвердили украинские дипломаты.

Минобороны РФ накануне пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.



В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных испытаний Украины.



Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, поручал ли российский лидер Владимир Путин Минобороны РФ подготовить военный ответ на возможные пуски ракет Украиной.

Украинская правда