Депутат Фельдман спас группу "Воля народа"

00
0
Пятница, 4 ноября 2016, 11:38

Спикер ВР Андрей Парубий объявил о вхождении в группу Воля народа внефракционного депутата Александра Фельдмана.

Об этом Парубий объявил в пятницу, зачитывая объявления.

Кроме того, Парубий объявил, что из этой же группы вышел депутат Юрий Шаполвалов.

Ранее о намерении выйти из группы объявил и депутат Александр Онищенко, однако его заявление пока не зачитывали.

Таким образом, официально, пока не объявлено заявление Онищенко, группа насчитывает 19 человек - минимальное количество депутатов, необходимое для существования группы.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Любители кэша. Сколько наличности у нардепов и как они ее хранят 4 ноября 2016, 10:21
Рада одобрила реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго 4 ноября 2016, 00:02
Прокуратура закрыла скандальное дело Котвицкого 3 ноября 2016, 23:31
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В штабе АТО озвучили официальные потери за сутки
Лещенко просит НАЗК проверить, есть ли у Порошенко вилла в Испании
Семья Пшонки перевезла ювелирный бизнес в Крым – "Схемы"
Геращенко: пограничники игнорируют незаконный въезд артистов РФ в Украину
Все новости
ко Дню письменности

Украинский язык - это сексуально

"Мустафа"

Фильм о Мустафе Джемилеве покажут на международных фестивалях