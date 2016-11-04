Депутат Фельдман спас группу "Воля народа"

Спикер ВР Андрей Парубий объявил о вхождении в группу Воля народа внефракционного депутата Александра Фельдмана.

Об этом Парубий объявил в пятницу, зачитывая объявления.

Кроме того, Парубий объявил, что из этой же группы вышел депутат Юрий Шаполвалов.

Ранее о намерении выйти из группы объявил и депутат Александр Онищенко, однако его заявление пока не зачитывали.

Таким образом, официально, пока не объявлено заявление Онищенко, группа насчитывает 19 человек - минимальное количество депутатов, необходимое для существования группы.

Оксана Коваленко, УП