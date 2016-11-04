Одиозный судья под следствием задекларировал миллионы налички

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Пятница, 4 ноября 2016, 16:53

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, которого подозревают в "ручном правосудии", задекларировал миллионы наличных средств.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2015 год на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Согласно документу, Емельянов держит на руках 2 миллиона 740 тысяч гривен, 180 тысяч долларов и 70 тысяч евро наличных средств.


Судья отметил в декларации, что одолжил у бывшей жены Светланы 3 миллиона гривен.

При этом заработная плата судьи за год составила 226 181 гривню.

Согласно электронной декларации, Емельянов арендует жилой дом 73.1 м² в населенном пункте Ходосовка Киево-Святошинского района у гражданина Виктора Шустера.

Судья также задекларировал квартиру 84,5 м², которую Светлана Емельянова купила в 2012 году за 1 889 584 гривен и на которую он имеет "другое право пользования".

Среди ценного движимого имущества Емельянов указал часы Breguet стоимостью 68 000 и карабин стоимостью 113 000.

Согласно декларации, у судьи есть мопед Веспа РХ-150 2012 года выпуска.

В графе с вопросом "Принадлежит ли ваша должность к должностям, связанным с высоким уровнем коррупционных рисков, в соответствии с перечнем, утвержденным НАПК?" в декларации Емельянова указано "нет".

Как известно, судья Высшего хозяйственного суда, выходец из Донецка Артур Емельянов во времена Януковича был в руководстве этого органа. После побега экс-президента он был понижен до обычного судьи.

За 2013 год Емельянов задекларировал 238 тыс. грн зарплаты, 2 дома, один из них – на 725 квадратных метров, восемь квартир и много другой недвижимости.

При этом судья отказывался давать комментарии журналистам.

На тот момент жена Емельянова Светлана депутат Донецкого горсовета, который 1 марта 2014 года поддержал сепаратизм на Донбассе, согласно сведениям о доходах, владела лишь скромным салоном красоты и курсами самосовершенствования.

18 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим голове и заместителю Высшего хозяйственного суда а ныне судьям этого суда Артуру Емельянову и Виктору Татькову.

"Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. Исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций", – отмечали в ГПУ.

Валентина Романенко, УП

Темы: суд декларация
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