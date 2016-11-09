Онищенко собирается к другу-Трампу. Может там останется

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Среда, 9 ноября 2016, 13:01

Депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины за "газовое дело", поздравил своего друга избранного президентом Дональда Трампа и собирается в США.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Онищенко, отвечая на вопросы.

"Я очень рад. Уже его поздравил", - сообщил Онищенко, который дружит с Трампом.

В комментарии он сообщил, что собирается приехать к новому президенту США в гости, еще до инаугурации.

"Раньше приеду", - сказал он.

На уточняющий вопрос, останется ли он там, потому что возможно теперь ему там безопаснее, Онищенко сказал: "Посмотрим, может, останусь".

На вопрос, говорят ли они с Трампом о политике и будет ли позитивна его победа для Украины, Онищенко сказал:

"Да, разговариваем об Украине. Я думаю, он остановит все войны. У него нет агрессии, он способен со всеми договариваться".

На вопрос "Украинской правды" не исключает ли он, что может стать посредником между его другом Трампом и Петром Порошенко, ведь во время президентского визита в США, Трамп отказался от встречи с ним, Онищенко сказал:

"Возможно. Посмотрим. Но пока я враг народа. Точнее меня им сделали. Поэтому надо свои проблемы решить".

На вопрос, будет ли он решать свои проблемы с помощью Трампа, Онищенко сказал: "Нет, думаю, сам справлюсь".

"Дело мое сфабриковано и оно развалится, как только попадет в суд. Сказали, что к концу года его передадут. Там нет никаких перспектив", - добавил Онищенко.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Онищенко США
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Комментарии — 2
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IP: 193.243.159.---dolly09.11.2016 14:11
Сейчас у Трампа таких друзей будет - лопатой греби особенно таких любителей приключений с модельками. Трамп только сидит и ждёт чтобы ему напомнили о буйном прошлом.
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IP: 178.94.18.---FLAG09.11.2016 13:16
А чого він до Трампа поїде ? Хай їде в Україну,як і бандит Новінський...Кого небудь із злодіїв наш "панамський" брехун-гарант - посадив,окрім патріотів України і бійців - добровольців ? Незабаром - воювати з військами раші - буде НІКОМУ !!!!
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