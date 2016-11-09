Онищенко собирается к другу-Трампу. Может там останется

Депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины за "газовое дело", поздравил своего друга избранного президентом Дональда Трампа и собирается в США.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Онищенко, отвечая на вопросы.

"Я очень рад. Уже его поздравил", - сообщил Онищенко, который дружит с Трампом.

В комментарии он сообщил, что собирается приехать к новому президенту США в гости, еще до инаугурации.

"Раньше приеду", - сказал он.

На уточняющий вопрос, останется ли он там, потому что возможно теперь ему там безопаснее, Онищенко сказал: "Посмотрим, может, останусь".

На вопрос, говорят ли они с Трампом о политике и будет ли позитивна его победа для Украины, Онищенко сказал:

"Да, разговариваем об Украине. Я думаю, он остановит все войны. У него нет агрессии, он способен со всеми договариваться".

На вопрос "Украинской правды" не исключает ли он, что может стать посредником между его другом Трампом и Петром Порошенко, ведь во время президентского визита в США, Трамп отказался от встречи с ним, Онищенко сказал:

"Возможно. Посмотрим. Но пока я враг народа. Точнее меня им сделали. Поэтому надо свои проблемы решить".

На вопрос, будет ли он решать свои проблемы с помощью Трампа, Онищенко сказал: "Нет, думаю, сам справлюсь".

"Дело мое сфабриковано и оно развалится, как только попадет в суд. Сказали, что к концу года его передадут. Там нет никаких перспектив", - добавил Онищенко.

Оксана Коваленко, УП