Аваков: В Затоке Нацполиция, ГПУ и СБУ проводят обыски и задержания

В Затоке (Одесская обл.) представители Нацполиции, ГПУ и СБУ проводят масштабную операцию, обыски и задержания.

Об этом 10 декабря сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он отметил, что дело, по которому проводятся обыски, касается защиты прав эстонских инвесторов от организованной преступной группы, которая требовала процент от привлеченных инвестиций за право ведения бизнеса в регионе.

"Первые задержания в мае 2016 года мы провели по факту покушения на убийство представителя инвестора. Были задержаны 6 человек (глав апоселкового совета, 2 киллера, 2 подельника, посредник). Оперативники и следователи продолжали работу по разоблачению не только отдельных щупалец, но и всей преступной структуры и его руководителей. Сегодня в Одесской области НП совместно с управлением по расследованию особо важных дел ГПУ и управлением "К" СБУ проводят масштабную операцию: обыски и задержания по всем элементам банды", - заявил Аваков.

Он добавил, что в состав преступной группы кроме чиновников местных органов власти "входят и местные судьи и СБУшники, полицейские, прокуроры".

Глава МВД сообщил, что зафиксировано и внесено в производство более 50 эпизодов преступлений, которые возглавляли избранные на выборах руководители местного совета: "от известного уже покушения на убийство и шантажа эстонского инвестора до поджога баз отдыха и санаториев с целью перераспределения земли под ними, фактов прямого вымогательства и других преступлений ... на суммы в десятки миллионов долларов".

"Это первое из расследуемых зафиксированных преступлений - манипуляция выборными процедурами и организация фиктивного голосования. В поселке с количеством избирателей 1350 человек при пособничестве чиновников непосредственно перед выборами в несколько квартир было прописано 750 (!!!) "избирателей". Этот "электорат", привезенный на выборы, "проголосовал", позволив прийти к власти в поселке организованной преступной группе. Основная цель группы - наживаться на махинациях с землей в курортной прибрежной зоне", - отметил Аваков.

Также глава МВД сообщил, что детальный отчет по результатам операции будет обнародован в конце следующей недели.