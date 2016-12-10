Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков: В Затоке Нацполиция, ГПУ и СБУ проводят обыски и задержания

Суббота, 10 декабря 2016, 17:48
Аваков: В Затоке Нацполиция, ГПУ и СБУ проводят обыски и задержания

В Затоке (Одесская обл.) представители Нацполиции, ГПУ и СБУ проводят масштабную операцию, обыски и задержания.

Об этом 10 декабря в своем блоге на УП сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он отметил, что дело, по которому проводятся обыски, касается защиты прав эстонских инвесторов от организованной преступной группы, которая требовала процент от привлеченных инвестиций за право ведения бизнеса в регионе.

"Первые задержания в мае 2016 года мы провели по факту покушения на убийство представителя инвестора. Были задержаны 6 человек (глав апоселкового совета, 2 киллера, 2 подельника, посредник). Оперативники и следователи продолжали работу по разоблачению не только отдельных щупалец, но и всей преступной структуры и его руководителей. Сегодня в Одесской области НП совместно с управлением по расследованию особо важных дел ГПУ и управлением "К" СБУ проводят масштабную операцию: обыски и задержания по всем  элементам банды", - заявил Аваков.

Он добавил, что в состав преступной группы кроме чиновников местных органов власти "входят и местные судьи и СБУшники, полицейские, прокуроры".

Глава МВД сообщил, что зафиксировано и внесено в производство более 50 эпизодов преступлений, которые возглавляли избранные на выборах руководители местного совета: "от известного уже покушения на убийство и шантажа эстонского инвестора до поджога баз отдыха и санаториев с целью перераспределения земли под ними, фактов прямого вымогательства и других преступлений ... на суммы в десятки миллионов долларов".

"Это первое из расследуемых зафиксированных преступлений - манипуляция выборными процедурами и организация фиктивного голосования. В поселке с количеством избирателей 1350 человек при пособничестве чиновников непосредственно перед выборами в несколько квартир было прописано 750 (!!!) "избирателей". Этот "электорат", привезенный на выборы, "проголосовал", позволив прийти к власти в поселке организованной преступной группе. Основная цель группы - наживаться на махинациях с землей в курортной прибрежной зоне", - отметил Аваков.

 
 

Также глава МВД сообщил, что детальный отчет по результатам операции будет обнародован в конце следующей недели.

Как известно, в сентябре сотрудники полиции задержали экс-секретаря Затокского поселкового совета Вячеслава Бокия, который, по данным правоохранителей, возглавлял преступную группировку, промышлявшую захватом земли и заказными убийствами.  Конфликт за власть продолжается в поселке несколько месяцев и сопровождается уголовными делами, задержаниями, пожарами и т.д.

Темы: Одесская областьАваковполицияГенпрокуратураСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Одесская область
Огромные воронки и пожары: ВСУ и спасатели показали последствия удара по Одесской области
За сутки из-за агрессии РФ один человек погиб и 22 ранены, в том числе дети
В Одесской области прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: