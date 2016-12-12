Плотницкий заявляет, что встреча с Савченко была в рамках "Минска"

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Понедельник, 12 декабря 2016, 13:27

Глава самопровозглашенной так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий подтвердил, что он вместе с главарем боевиков "ДНР" встречался с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Об этом он заявил в понедельник, передает российское агентство "РИА Новости".

По словам Плотницкого, с Савченко они обсуждали тему обмена пленных.

"Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров", - заявил Плотницкий.

"Основной темой наших разговоров был обмен пленными по формуле "всех на всех", то есть без вести пропавших, и те вопросы, которые связаны с этой темой", - сказал он.

Как известно, ранее СМИ со ссылкой на источники 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.

Нардеп не предупреждала Службу безопасности Украины о поездке в Минск. Советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что ведомство собирает информацию о поездке Надежды Савченко в Беларусь - по относительно поездок других политиков в другие страны.

Сама Савченко уже несколько раз отказывалась отвечать на вопросы журналистов относительно этой встречи. В то же время она пообещала выйти заявлению 12 декабря.

Темы: Минские соглашения Савченко Донбасс
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 13:45
Війна мала закінчитись(!) ще два роки тому
по першому "мирному" Мінську.
Все інше ганьба/злочин "ихтамнет" і тих,хто
це називає "посередництвом".
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