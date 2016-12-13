Журналисты под видом боевиков предложили Савченко открыть посольство "ЛДНР" в Киеве

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Вторник, 13 декабря 2016, 01:18

Журналисты проекта "Гроші" провели эксперимент – от имени боевиков предложили нардепу Надежде Савченко помочь открыть представительство "ЛДНР" в Киеве.

Сначала Савченко позвонил журналист, который сообщил, что звонит из Донецка по поручению Захарченко. Он объяснил, что сепаратисты имеют в Киеве широкую агентурную сеть и готовы сотрудничать с Савченко. Затем журналист спросил, можно ли дать ее номер человеку боевиков в столице. Нардеп сразу согласилась.

Позже ей позвонил якобы от имени донецких боевиков профессиональный актер, который заявил, что работает в Киеве под прикрытием. Представился Дмитрием.

Журналисты отмечают, что Савченко разговаривала со "шпионом" прямо из сессионного зала парламента. Она сказала, что в 14:00 сессия закончится и согласилась встретиться в кафе, предупредив, что может немного опоздать.

Дмитрий на встрече предложил Савченко открыть посольство "ЛДНР" в Киеве под прикрытием культурного центра.

"Юридически это в принципе невозможно", - ответила нардеп.

Актер говорит, что деньги на все это есть.

"Сейчас пока еще немного рано. Этот проект возможен. Он должен начаться на св. Николая… Я поищу человека, я даже знаю человека, который сможет помочь вам с этим проектом… Если это начнется с детей, это будет хорошо", - сказала нардеп.

Савченко назвала этот проект "За мир". Она заявила, что он должен начаться на религиозные праздники.

"Взять с собой матерей, которые не будут бояться. Люди хорошо воспринимают детей и женщин", - подчеркнула нардеп в разговоре с "сепаратистом".

При этом Савченко заявила, что не любит Кремль.

"Я не люблю не Россию. Я не люблю Кремль и российскую власть", - отметила она.

Позже Савченко передала привет Захарченко.

"Саше привет большой... Скажите, что было бы хорошо 23 встретиться в Минске", - сказала Надежда.

При этом журналисты, которые вели видеосъемку, заметили возле кафе четырех спецагентов, которые следили за встречей.

Журналисты предположили две версии – либо Савченко сама сообщила о контакте с боевиками, либо ее телефон прослушивают. В СБУ на запрос "Грошей" заявили, что не вели в этот день никакого наблюдения.

Позже в эфире телеканала "112" Савченко прокомментировала данную ситуацию.

Она заявила, что на просьбу боевиков открыть посольство "ЛДНР" ответила, что это невозможно, но можно попробовать открыть "какой-нибудь пресс-центр".

"Можно начать эту работу с того, что люди начинают слышать друг друга. В первую очередь начинают слышать дети друг друга. Предложила им сделать такой проект… можно показать как празднуют дети Новый год. И вы увидите, что кроме того, что во Львове будет ангелочек сверху, а на Донбассе будет звездочка, Новый год не будет отличаться", - отметила Савченко.

При этом нардеп подтвердила, что действительно просила о прикрытии спецслужбы, но не в СБУ, а в другую службу.

Темы: Савченко
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IP: 91.243.23.---Monolit5413.12.2016 01:56
"але не СБУ, а іншу службу"
А ось цікаво, ЧИЮ службу? Ну дуже цікаво!
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