НАБУ: Охендовскому вручили подозрение прямо в аэропорту

Председателю ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Она отметила, что подозрение вручили в аэропорту "Борисполь", куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.

В то же время заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко не смог сообщить какую-либо информацию о вручении подозрения Охендовскому, ссылаясь на завершение рабочего дня.

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