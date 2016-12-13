НАБУ: Охендовскому вручили подозрение прямо в аэропорту
Председателю ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении.
Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.
Она отметила, что подозрение вручили в аэропорту "Борисполь", куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.
В то же время заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко не смог сообщить какую-либо информацию о вручении подозрения Охендовскому, ссылаясь на завершение рабочего дня.
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З Охендовськом важче. Сьогодні тільки одна його підлегла купує нерухомість в Україні за мільйони. А він стоїть, чи коштує, Народу України всіх національностей , на порядок вище ніж усі його підлеглі разом узяті. Янукович коли прийшов до влади майже першим його призначив в Державі, для подальшої успішного процвітання своєї демократії і для добробуту усієї прокремлівської партії регіонів і комуністів.