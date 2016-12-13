Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ЦИК: жду Сытника с детективами в аэропорту

Вторник, 13 декабря 2016, 15:51

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что готов к вручению ему подозрения по делу о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом он сказал "Українським новинам".

Он дал понять, что считает данное уголовное производство сфабрикованным, но заявил, что готов к сотрудничеству со следствием.

Охендовский добавил, что готов получить сообщение о подозрении во вторник вечером, когда вернется в Украину после того, как провел несколько дней в служебной в командировке в Кыргызстане в качестве международного наблюдателя на местных выборах и Конституционном референдуме.

"Им (НАБУ), наверное, очень хочется записать это дело себе в показатели 2016 года. Официально сообщаю, что жду господина (директора Национального антикоррупционного бюро Артема) Сытника с его детективами в 19:45 в аэропорту "Борисполь", куда прибуду рейсом из Стамбула", – заявил он.

Председатель ЦИКа также вновь заявил, что никогда не получал финансирования ни от ПР, ни от любой другой партии.

Как известно, глава НАБУ Артем Ситник заявил, что расследование НАБУ собрало достаточно доказательств для объявления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

Глава САП Назар Холодницкий, в свою очередь, сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов Охендовским.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Партия регионовНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Партия регионов
Три экс-нардепа-"регионала" сливали РФ данные о ВСУ – получили новые подозрения от СБУ
Суд запретил Партию регионов
СБУ задержала "регионалку", угрожавшую расстрелами херсонцам
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: