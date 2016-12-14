Вакарчук передал Порошенко требование об антикоррупционных судах

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Среда, 14 декабря 2016, 10:47

Лидеры мнений просят президента Петра Порошенко срочно создать полноценную систему независимых антикоррупционных судов в Украине.

Соответствующее обращение подписали патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, актриса Ада Роговцева и писатель Сергей Жадан.

"Мы, подписанты этого письма, настаиваем на срочном создании полноценной системы независимых антикоррупционных судов, а не только Высшего антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", – говорится в письме, переданном "Украинской правде".

"Этим судам предстоит рассматривать антикоррупционные дела по сути, давать согласие на проведение соответствующих следственных действий по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – добавляется в нем.

Лидеры мнений просят Порошенко о полноценной системе антикоррупционных судов
Лидеры мнений просят Порошенко о полноценной системе антикоррупционных судов

По данным ZN.UA, Святослав Вакарчук встретился с Петром Порошенко вечером 13 декабря – и передал это обращение президенту.

Подписанты предлагают создать специальную конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности антикоррупционных судей по примеру комиссии, которая выбирала директора НАБУ.

"Считаем необходимым, чтобы в состав конкурсной комиссии были включены иностранные специалисты с безупречной международной репутацией", – отмечают они.

Известные общественные деятели убеждены, что без системной борьбы с коррупцией реформы обречены на провал, а НАБУ и САП не будут эффективны.

"Автономия будущей системы независимых антикоррупционных судов должна быть четко определена и законодательно закреплена, их полноценное финансирование – обеспечено защищенной статьей государственного бюджета. Государство должно гарантировать специальную охрану и надежную защиту антикоррупционных судей и их семей", – считают они.

"Украинская правда", "Зеркало недели"

Темы: суд реформа Порошенко
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