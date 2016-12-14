Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук передал Порошенко требование об антикоррупционных судах

Среда, 14 декабря 2016, 09:47

Лидеры мнений просят президента Петра Порошенко срочно создать полноценную систему независимых антикоррупционных судов в Украине.

Соответствующее обращение подписали патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, актриса Ада Роговцева и писатель Сергей Жадан.

"Мы, подписанты этого письма, настаиваем на срочном создании полноценной системы независимых антикоррупционных судов, а не только Высшего антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", – говорится в письме, переданном "Украинской правде".

"Этим судам предстоит рассматривать антикоррупционные дела по сути, давать согласие на проведение соответствующих следственных действий по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – добавляется в нем.

Лидеры мнений просят Порошенко о полноценной системе антикоррупционных судов
Лидеры мнений просят Порошенко о полноценной системе антикоррупционных судов

По данным ZN.UA, Святослав Вакарчук встретился с Петром Порошенко вечером 13 декабря – и передал это обращение президенту.

Подписанты предлагают создать специальную конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности антикоррупционных судей по примеру комиссии, которая выбирала директора НАБУ.

"Считаем необходимым, чтобы в состав конкурсной комиссии были включены иностранные специалисты с безупречной международной репутацией", – отмечают они.

Известные общественные деятели убеждены, что без системной борьбы с коррупцией реформы обречены на провал, а НАБУ и САП не будут эффективны.

"Автономия будущей системы независимых антикоррупционных судов должна быть четко определена и законодательно закреплена, их полноценное финансирование – обеспечено защищенной статьей государственного бюджета. Государство должно гарантировать специальную охрану и надежную защиту антикоррупционных судей и их семей", – считают они.

"Украинская правда", "Зеркало недели"

"Украинская правда" в Threads

Темы: судреформыПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: