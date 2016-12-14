Охендовский перенес допрос в НАБУ

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Среда, 14 декабря 2016, 12:04

Председатель ЦИК Михаил Охендовский не явился на допрос в НАБУ по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, допрос перенесен.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

"Допрос должен был состояться сегодня. Но он перенесен по личным причинам подозреваемого по согласованию с детективами", - сказала она.

В то же время она пояснила, что не имеет права разглашать, на какой именно день и время перенесен допрос Охендовского.

Как известно, во вторник руководитель САП Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому.

 Вечером того же дня подозрение было объявлено Охендовскому в аэропорту, когда он вернулся из командировки.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Партия регионов НАБУ
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Комментарии — 4
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IP: 94.178.250.---sensor+214.12.2016 16:52
Iryna Haponenko:
А НАБУ так само скоро, як і з паном Чаусом, рапортуватиме, що не розуміє, як Охендовському вдалося покинути Україну :) Боротьби з корупцією від цієї інституції не буде! Лише видимість.
рили? А Чаус до сих пор занимает свою должность и берёт взятки?
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IP: 46.219.216.---Iryna Haponenko14.12.2016 16:20
hobit:
Картавый начал петлять...
Тут от є одна розумна дрібниця: коли взяли Єфремова, він зразу почав кричати, що його справу мають передавати в НАБУ. А чого? Бо викупили, з ким можна домовитись :) От і тут так само - петляє як завгодно, та і є канал із Ситником :)
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IP: 213.227.214.---hobit14.12.2016 12:59
Картавый начал петлять...
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IP: 46.219.221.---Iryna Haponenko14.12.2016 12:43
А НАБУ так само скоро, як і з паном Чаусом, рапортуватиме, що не розуміє, як Охендовському вдалося покинути Україну :) Боротьби з корупцією від цієї інституції не буде! Лише видимість.
ОтветитьС цитатой
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