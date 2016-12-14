Порошенко недоволен встречей Савченко с боевиками

Президент Украины Петр Порошенко считает, что переговоры народного депутата фракции "Батькивщина" Надежды Савченко с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким не несут пользы ни ей самой, ни Украине.

Об этом он заявил в среду во время поездки в Ивано-Франковскую область, отвечая на вопрос журналистов относительно таких переговоров, передает Интерфакс-Украина.

"Мне очень жаль, ведь этот человек прошел большие испытания, и я думаю, что такие шаги не несут пользы ни ей, ни стране", - сказал Порошенко.

"За действия народных депутатов несут ответственность политические силы, от которых они избирались", - выразил убеждение глава государства.