Порошенко недоволен встречей Савченко с боевиками
Президент Украины Петр Порошенко считает, что переговоры народного депутата фракции "Батькивщина" Надежды Савченко с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким не несут пользы ни ей самой, ни Украине.
Об этом он заявил в среду во время поездки в Ивано-Франковскую область, отвечая на вопрос журналистов относительно таких переговоров, передает Интерфакс-Украина.
"Мне очень жаль, ведь этот человек прошел большие испытания, и я думаю, что такие шаги не несут пользы ни ей, ни стране", - сказал Порошенко.
"За действия народных депутатов несут ответственность политические силы, от которых они избирались", - выразил убеждение глава государства.
Президент добавил, что Украина и далее будет прилагать максимум усилий для возвращения домой заложников, которые незаконно удерживаются как в РФ, так и на оккупированных территориях.
Он поблагодарил первого зампредседателя Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбасс Ирину Геращенко за прилагаемые ею усилия во время работы в подгруппе.
При этом Порошенко не исключил, что в ближайшее время стоит ожидать новостей об освобождении заложников.
"Думаю, что в ближайшее время вы услышите очень важные инициативы по этому поводу", - сказал Порошенко.
Как сообщалось, Савченко подтвердила, что 7 декабря находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и лидерами "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким.
Она заявила, что основной целью их назвала необходимость решения вопроса обмена пленными.
Эти переговоры она рассматривает как необходимость расширения "минского формата". Такая встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине.
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