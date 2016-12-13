Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко рассказала подробности переговоров с боевиками

Вторник, 13 декабря 2016, 16:24

Нардеп от фракции "Батькивщина" Надежда Савченко рассказала, что впервые после освобождения встречалась с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Об этом она заявила в эфире "Радио Свобода" во вторник.

По словам Савченко "никто не легализует" боевиков.

"Встреча прошла в трехстороннем формате в присутствии российской стороны и белорусской организационной стороны. Она происходило 3 часа, с трех до шести вечера. Закончилась, я считаю, на позитивной ноте", - сказала она.

Савченко также подтвердила, что на встрече были Михаил Балуев, Олег Шкряба как представители российской стороны, и Владимир Рубан (которого связывают с Виктором Медведчуком).

"Они есть в Минской контактной группе по гуманитарным вопросам", - сказала она.

Также Савченко рассказала, что обсуждала во время встречи амнистию. В то же время она заявила, что не давала согласие на открытие "посольства ЛДНР" в Киеве.

"Так было, я не знаю, как это подали журналисты. Наоборот, я сказала, что не может быть представительства официального того, чего официально не существует. Нет ни "ЛНР", ни "ДНР". Далее мы говорили о том, чтобы сделать какой-то пресс-центр. Я сказала, что если вы хотите, чтобы вас слышали, можно начать говорить", - сказала Савченко.

Она добавила, что всегда сообщает о таких контактах "соответствующие органы".

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: