Кистион: Мы получаем уголь с оккупированных территорий
Украина закупает из оккупированных территорий Донбасса до 9 млн тонн угля в год.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион в эфире телеканала "24", передает Укринформ.
"Мы получаем из оккупированных территорий угля в объеме до 9 млн тонн в год. Его там добывают украинские компании, которые зарегистрированы на территории Украины и платят налоги в государственный бюджет. Есть много компаний, которые ведут бизнес в плане поставки угля. Конечно, это очень рискованно ", - заявил Кистион.
По словам Кистиона, поставщиками этого угля являются украинские компании, которые зарегистрированы на подконтрольной боевикам территории.
"Это не только компании Ахметова", - добавил он.
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Невже знайдуться дурники, які повірять, що ОРЛДО з цього нічого не має?
"Є багато компаній, які ведуть бізнес в плані поставки вугілля. Звісно, це дуже ризиковано", - заявив Кістіон.
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Звичайно ризк величезний, але для тих хлопців, які сидять на передовій. Їх постійно будуть кошмарити, бо Порошкеко & Ко зацікавлені щоб ця війна тривала якнайдовше. 20 баксів з кожної тони вугілля в шоколадний карман-це вам не фунт ізюму. Пора вже повертати зброю в іншу сторону.
По баксу з тони вугілля чи більше? Ви думаєте що війна ,при таких розкладах, коли небудь скінчиться?