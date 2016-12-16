Кистион: Мы получаем уголь с оккупированных территорий

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Пятница, 16 декабря 2016, 09:04

Украина закупает из оккупированных территорий Донбасса до 9 млн тонн угля в год.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион в эфире телеканала "24", передает Укринформ.

"Мы получаем из оккупированных территорий угля в объеме до 9 млн тонн в год. Его там добывают украинские компании, которые зарегистрированы на территории Украины и платят налоги в государственный бюджет. Есть много компаний, которые ведут бизнес в плане поставки угля. Конечно, это очень рискованно ", - заявил Кистион.

По словам Кистиона, поставщиками этого угля являются украинские компании, которые зарегистрированы на подконтрольной боевикам территории.

"Это не только компании Ахметова", - добавил он.

Темы: уголь Донбасс АТО энергетика
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Комментарии — 2
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk16.12.2016 12:27
видобувають українські компанії, які зареєстровані на території України і сплачують податки в державних бюджет.
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Невже знайдуться дурники, які повірять, що ОРЛДО з цього нічого не має?


"Є багато компаній, які ведуть бізнес в плані поставки вугілля. Звісно, це дуже ризиковано", - заявив Кістіон.

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Звичайно ризк величезний, але для тих хлопців, які сидять на передовій. Їх постійно будуть кошмарити, бо Порошкеко & Ко зацікавлені щоб ця війна тривала якнайдовше. 20 баксів з кожної тони вугілля в шоколадний карман-це вам не фунт ізюму. Пора вже повертати зброю в іншу сторону.
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IP: 213.111.84.---kilovka16.12.2016 11:38
Більше 400 вагонів у сутки, і скільки Ахметов і К платять Плотніцькому і Захарченко?
По баксу з тони вугілля чи більше? Ви думаєте що війна ,при таких розкладах, коли небудь скінчиться?
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