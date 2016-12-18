Гройсман отменил визит в Брюссель

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 16:14

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил запланированный на 19 декабря рабочий визит в Королевство Бельгия, вместо него украинскую делегацию возглавит первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив. 

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера Оксану Сикору. 

"Премьер отменил визит в Брюссель 19 декабря. Делегацию возглавит Кубив", - отметила она.

По сообщению СМИ, в воскресенье-понедельник правительство с большой вероятностью примет решение о национализации "Приватбанка".

Ранее "Громадське" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что 18 декабря Кабинет министров может собраться на внеочередное заседание ради обсуждения вопроса "Приватбанка".

В свою очередь вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Павел Розенко заявил, что члены правительства по состоянию на день 18 декабря сообщений о проведении внеочередного заседания Кабмина не получали.

В Брюсселе Гройсман должен был принять участие в Третьем заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Во время визита были запланированы отдельные встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и другими руководителями институтов ЕС. Также Гройсман должен был принять участие в конференции высокого уровня, посвященной реформированию энергетического сектора Украины.

Как писала ЭП, в ближайшее время может быть национализирован крупнейший коммерческий банк страны - "ПриватБанк".

16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков. По информации ЭП, ранее согласия премьер-министра Владимира Гройсман на национализацию "Приватбанка" не было. Исходя из этого решения Кабинета министров, скорее всего, Гройсман согласился на национализацию. Также это решение говорит о том, что один из нынешних акционеров "Приватбанка" сможет сохранить существенное участие в банке, то есть долю акций выше 10%.

В "Приватбанке" заявляли, что разговоры о национализации - атака на банк.

Больше о ситуации с "Приватбанком" читайте в материале "Экономической правды" "Почти государственный. Что будет с Приватбанком".

Темы: Гройсман Приват
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IP: 95.132.102.---al197418.12.2016 16:27
А шо не так з Приватбанком?
Много проблем. Не успевает выполнять нормативы, которые успевает рисовать НБУ (НБУ ж живет в альтернативной вселенной где экономика процветает). Еще денег много зарабатывает не тем людям - непорядок, надо к рукам прибрать. Да еще кредиты некоторые руководящие товарищи в нем взяли, а отдавать не хотят. Если получить возможность влиять на менеджмент банка то можно будет и не отдавать. И еще владелец что-то-там нехорошее про одного дядю говорил, типа тот шизофренией страдает или как-то-так. Соответственно банку надо нагадить. Тем более что если банк упадет - страна тоже упадет, а с ней и власти нынешние (пережить испарение сотни млрд грн экономика точно не сможет, сколько бы облигаций правительство не обещало напечатать).
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IP: 194.9.71.---ReAlex18.12.2016 15:57
А шо не так з Приватбанком?
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