Гройсман отменил визит в Брюссель

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил запланированный на 19 декабря рабочий визит в Королевство Бельгия, вместо него украинскую делегацию возглавит первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера Оксану Сикору.

"Премьер отменил визит в Брюссель 19 декабря. Делегацию возглавит Кубив", - отметила она.

По сообщению СМИ, в воскресенье-понедельник правительство с большой вероятностью примет решение о национализации "Приватбанка".

Ранее "Громадське" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что 18 декабря Кабинет министров может собраться на внеочередное заседание ради обсуждения вопроса "Приватбанка".

В свою очередь вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Павел Розенко заявил, что члены правительства по состоянию на день 18 декабря сообщений о проведении внеочередного заседания Кабмина не получали.

В Брюсселе Гройсман должен был принять участие в Третьем заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Во время визита были запланированы отдельные встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и другими руководителями институтов ЕС. Также Гройсман должен был принять участие в конференции высокого уровня, посвященной реформированию энергетического сектора Украины.

Как писала ЭП, в ближайшее время может быть национализирован крупнейший коммерческий банк страны - "ПриватБанк".

16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков. По информации ЭП, ранее согласия премьер-министра Владимира Гройсман на национализацию "Приватбанка" не было. Исходя из этого решения Кабинета министров, скорее всего, Гройсман согласился на национализацию. Также это решение говорит о том, что один из нынешних акционеров "Приватбанка" сможет сохранить существенное участие в банке, то есть долю акций выше 10%.

В "Приватбанке" заявляли, что разговоры о национализации - атака на банк.

Больше о ситуации с "Приватбанком" читайте в материале "Экономической правды" "Почти государственный. Что будет с Приватбанком".