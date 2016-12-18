"Приватбанк" переходит в 100% собственность государства - Кабмин

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 23:47

Кабинет министров решил перевести ПАО "Приватбанк" в стопроцентную собственность государства.

Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин на заседании в воскресенье рассмотрел вопросы обеспечения стабильности в финансовой системе страны.

"Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность", - говорится в заявлении.

Предусмотрено, что государство в лице Министерства финансов станет владельцем 100% акций ПАО "Приватбанк" и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов.

В правительстве подчеркнули, что эти действия происходят в четкой координации с международными финансовыми организациями и при их поддержке.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая участвовала в заседании правительства, и министр финансов Александр Данилюк проинформировали членов КМУ о том, что частные акционеры Приватбанка обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником.

"Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу этого учреждения в обычном для ее клиентов режиме", - отмечают в Кабмине.

В правительстве исходят из того, что принятое им ответственное решение спасло как Приватбанк, так и всю банковскую систему, говорится в заявлении.

В понедельник в 8-30 утра о деталях принятых решений на совместной пресс-конференции расскажут министр финансов Александр Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Утром отдельные заявления по этому поводу сделают президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Как известно, информация о том, что крупнейший коммерческий банк страны - "Приватбанк" - может быть национализирован, курсирует на банковском рынке давно. В "Приватбанке" заявляли, что разговоры о национализации - атака на банк.

16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков. По информации ЭП, ранее согласия премьер-министра Владимира Гройсман на национализацию "Приватбанка" не было. Принятое решение говорит о том, что один из нынешних акционеров "Приватбанка" сможет сохранить существенное участие в банке, то есть долю акций выше 10%.

Больше о ситуации с "Приватбанком" читайте в материале "Экономической правды" "Почти государственный. Что будет с Приватбанком".

Украинская правда

Темы: Кабинет министров Приват
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Комментарии — 5
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IP: 176.122.122.---pilot_ua19.12.2016 00:39
А в чьей собственности находится Ощадбанк? Не подскажите случайно?
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IP: 31.148.253.---hahava19.12.2016 00:34
Dm Gr:
От вам і знакова подія для інвесторів в нашу країну. От вам і несітьгроші в банки. Як пересічний громадянин я бачу тупо рейдерство з боку держави. Все. У кого які прогнози на мабутнє про долю цього дуже класного в минулому банку? Я думаю його практично вже не існує.
будь-який банк в Україні - МММ, рано чи пізно лопає, залишаючи клієнтів біля розбитого корита, тому що влада у нас знає тільки одне - обман. У повітрі витає відчуття чогось нехорошого, коли в людей увірветься терпець, мало хто вижеве з них
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IP: 212.90.61.---Dm Gr19.12.2016 00:19
От вам і знакова подія для інвесторів в нашу країну. От вам і несітьгроші в банки. Як пересічний громадянин я бачу тупо рейдерство з боку держави. Все. У кого які прогнози на мабутнє про долю цього дуже класного в минулому банку? Я думаю його практично вже не існує.
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IP: 46.133.134.---Татьяна Комарова19.12.2016 00:06
Пропал Банк...
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IP: 91.222.60.---Владимир Сумцов19.12.2016 00:05
а брыфинг Колломойского о який годыни?????
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