"Оппоблок" оказался лидером финансового популизма – Комитет избирателей

2810 просмотров
0
Понедельник, 19 декабря 2016, 11:46

Фракция "Оппозиционного блока" стала лидером рейтинга финансового популизма в Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные общественной организацией Комитет избирателей Украины, сообщает ЛІГА.net.

"Парламент потонул в так называемом финансовом популизме, когда регистрируются законопроекты, нереальные для выполнения. Лидером рейтинга популизма стал "Оппозиционный блок" – 53% законопроектов этой фракции по выводам Минфина невозможно реализовать. Эта политическая сила использует механизм законодательной работы для усиления своих политических или популистских обещаний", – отметил представитель КИУ Алексей Кошель.

Второе место в рейтинге финансового популизма от КИУ разделили парламентские группы "Видродження" и "Воля народа" – они зарегистрировали 47% и 45% "нереалистичных" законопроектов.

Третье место принадлежит фракции Батькивщина – 35% поданных этой политсилой законопроектов, согласно выводам КИУ, невозможны для выполнения.

На четвертом месте – Радикальная партия Ляшко и Блок Петра Порошенко – по 33%.

Последнее место в этой рейтинге популизма заняли фракции "Народный фронт" и "Самопомич" – они подали по 29% "невозможных" законопроектов.

Темы: Оппозиционный блок Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-регионал Медяник заявляет, что ГПУ выбивала из него показания на Бойко 7 декабря 2016, 13:19
В Одессе сожгли автомобиль местного депутата от Оппоблока 6 декабря 2016, 00:42
Генпрокурор: производстве по Бойко появились "серьезные факты" 2 декабря 2016, 09:53
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кучма: Представители ОРДЛО ответственны за бои на Светлодарской дуге
Кубив рассказал, сколько налички в "Приватбанке"
Силы АТО понесли самые тяжелые потери за 5 месяцев – штаб
Система "Приват 24" принадлежит государству – Гороховский
Все новости
От создателей

Мясная лавка и кафе. Первое заведение в Киеве, где сразу приготовят выбранное покупателем мясо

Ученые объяснили

700 млн подарков за ночь – как Санте удается успеть к каждому ребенку