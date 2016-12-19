Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Оппоблок" оказался лидером финансового популизма – Комитет избирателей

Понедельник, 19 декабря 2016, 10:46

Фракция "Оппозиционного блока" стала лидером рейтинга финансового популизма в Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные общественной организацией Комитет избирателей Украины, сообщает ЛІГА.net.

"Парламент потонул в так называемом финансовом популизме, когда регистрируются законопроекты, нереальные для выполнения. Лидером рейтинга популизма стал "Оппозиционный блок" – 53% законопроектов этой фракции по выводам Минфина невозможно реализовать. Эта политическая сила использует механизм законодательной работы для усиления своих политических или популистских обещаний", – отметил представитель КИУ Алексей Кошель.

Второе место в рейтинге финансового популизма от КИУ разделили парламентские группы "Видродження" и "Воля народа" – они зарегистрировали 47% и 45% "нереалистичных" законопроектов.

Третье место принадлежит фракции Батькивщина – 35% поданных этой политсилой законопроектов, согласно выводам КИУ, невозможны для выполнения.

На четвертом месте – Радикальная партия Ляшко и Блок Петра Порошенко – по 33%.

Последнее место в этой рейтинге популизма заняли фракции "Народный фронт" и "Самопомич" – они подали по 29% "невозможных" законопроектов.

Темы: Оппозиционный блокВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Оппозиционный блок
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу по делу о незаконной компенсации за жилье
Суд оправдал экс-нардепа от Оппоблока, ему вернут залог
Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожья от "оппоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: