"Оппоблок" оказался лидером финансового популизма – Комитет избирателей

Фракция "Оппозиционного блока" стала лидером рейтинга финансового популизма в Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные общественной организацией Комитет избирателей Украины, сообщает ЛІГА.net.

"Парламент потонул в так называемом финансовом популизме, когда регистрируются законопроекты, нереальные для выполнения. Лидером рейтинга популизма стал "Оппозиционный блок" – 53% законопроектов этой фракции по выводам Минфина невозможно реализовать. Эта политическая сила использует механизм законодательной работы для усиления своих политических или популистских обещаний", – отметил представитель КИУ Алексей Кошель.

Второе место в рейтинге финансового популизма от КИУ разделили парламентские группы "Видродження" и "Воля народа" – они зарегистрировали 47% и 45% "нереалистичных" законопроектов.

Третье место принадлежит фракции Батькивщина – 35% поданных этой политсилой законопроектов, согласно выводам КИУ, невозможны для выполнения.

На четвертом месте – Радикальная партия Ляшко и Блок Петра Порошенко – по 33%.

Последнее место в этой рейтинге популизма заняли фракции "Народный фронт" и "Самопомич" – они подали по 29% "невозможных" законопроектов.