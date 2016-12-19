Кубив рассказал, сколько налички в "Приватбанке"

Государство гарантирует бесперебойное функционирование "Приватбанка" и сохранность средств клиентов.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил вице-премьер Степан Кубив.

Он отметил, что правительство поддержало предложения Национального банка о переходе ПАО Приватбанк в 100% государственную собственность, и это решение поддержано международными финансовыми учреждениями.

"Государство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранность средств клиентов", - сказал Кубов.

Он отметил, что карточки и банкоматы работают в полном объеме. По его данным, по состоянию на пятницу вечер у банка было 7,5 млрд наличных.

Кубив также добавил, что каждое физическое лицо, вкладчик Приватбанка, имеет гарантированный государством 100% возврат. Что же касается юридических лиц – то переходный период по юридическим лицам будет определен в течение 1 дня.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".



Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.

Украинская правда