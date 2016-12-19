Кубив рассказал, сколько налички в "Приватбанке"

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Понедельник, 19 декабря 2016, 13:16
rbc.ua

Государство гарантирует бесперебойное функционирование "Приватбанка" и сохранность средств клиентов.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил вице-премьер Степан Кубив.

Он отметил, что правительство поддержало предложения Национального банка о переходе ПАО Приватбанк в 100% государственную собственность, и это решение поддержано международными финансовыми учреждениями.

"Государство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранность средств клиентов", - сказал Кубов.

Он отметил, что карточки и банкоматы работают в полном объеме. По его данным, по состоянию на пятницу вечер у банка было 7,5 млрд наличных.

Кубив также добавил, что каждое физическое лицо, вкладчик Приватбанка, имеет гарантированный государством 100% возврат. Что же касается юридических лиц – то переходный период по юридическим лицам будет определен в течение 1 дня.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.

Украинская правда

Темы: Приват
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Комментарии — 3
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IP: 91.200.73.---Andrei Brusko19.12.2016 15:43
Ни один здравомыслящий человек больше не будет пользоваться услугами этого банка.
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 15:43
Ну в любом случае, лучше печатать и давать деньги напрямую вкладчикам, чем через коломойского. Вопрос что взамен получил мойша?
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IP: 130.180.219.---Струс19.12.2016 15:37
нОВУ БРЕХНЮ несе ця скотиняКА КУБА... ВЖЕ КЕРУВАВ НАЦБАНКОМ ВСІ БАЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТИ..
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