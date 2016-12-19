"Приватбанк" предупреждает о технических перерывах в работе отделений

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Понедельник, 19 декабря 2016, 13:42

"Приватбанк" предупреждает о технических перерывах в работе отделений через инвентаризации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Сьогодні у відділеннях банку проводиться необхідні роботи по інвентаризації залишків на рахунках клієнтів і грошових коштів для забезпечення передачі банку державі і гарантування безперебійної роботи ПриватБанку в подальшому… для забезпечення цього процесу в максимально короткі терміни протягом дня можливі технічні перерви в роботі відділень банку", - заявили в банке.

Отмечается, что главный офис, все службы и структурные подразделения банка работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную работу всех услуг и сервисов.

"Коллектив банка и сотрудники главного офиса и всех региональных подразделений ПриватБанка, его отделений продолжают работать на своих местах и выполнять свои должностные обязанности", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что все прибыльные операции (поступления на карты и счета) работают в стандартном режиме.

Как известно, накануне глава НБУ Валерия Гонтарева не смогла уточнить, на чьем балансе находится программа "Приват24".

Вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" без проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.

Украинская правда

Темы: Приват банки НБУ
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