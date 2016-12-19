"Приватбанк" предупреждает о технических перерывах в работе отделений в связи с инвентаризацией.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.



"Сьогодні у відділеннях банку проводиться необхідні роботи по інвентаризації залишків на рахунках клієнтів і грошових коштів для забезпечення передачі банку державі і гарантування безперебійної роботи ПриватБанку в подальшому… для забезпечення цього процесу в максимально короткі терміни протягом дня можливі технічні перерви в роботі відділень банку", - заявили в банке.



Отмечается, что главный офис, все службы и структурные подразделения банка работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную работу всех услуг и сервисов.



"Коллектив банка и сотрудники главного офиса и всех региональных подразделений ПриватБанка, его отделений продолжают работать на своих местах и выполнять свои должностные обязанности", - сказано в сообщении.



Также в пресс-службе сообщили, что все прибыльные операции (поступления на карты и счета) работают в стандартном режиме.



Как известно, накануне глава НБУ Валерия Гонтарева не смогла уточнить, на чьем балансе находится программа "Приват24".



Вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".



Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" без проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.



Украинская правда