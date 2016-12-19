Кучма: Представители ОРДЛО ответственны за бои на Светлодарской дуге

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Понедельник, 19 декабря 2016, 13:51

Боевики несут полную ответственность за погибших и раненных на Светлодарской дуге Донецкой области, за эскалацию ситуации на Донбассе в целом.

Об этом говорится в комментарии представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, обнародованном Дарьей Олифер.

"Украинская сторона возмущена грубым нарушением Минских договоренностей со стороны ОРДЛО", – заявил Кучма.

"Блок вопросов по безопасности остается ключевым и он по-прежнему не выполняется", – констатировал он.

"Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей несут полную ответственность за то, что случилось на Светлодарской дуге, за всех погибших и раненых, за эскалацию ситуации", – заявил Кучма.

Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций, но в бою потерпели поражение. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Напомним, Украина ставит вопрос о демилитаризации Дебальцево и на разведении сил по линии, определённой Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Согласно тем договоренностям, Дебальцево оставалось по контролем украинских властей.

Темы: Донбасс боевые действия АТО Кучма Минские соглашения
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Комментарии — 3
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IP: 91.196.177.---Logic200919.12.2016 14:49
John Novik:
Ватник Тверской, как свинья в астрономии в происходящем,
и начинаете давать советы.
Событиями в своей стране интересуйтесь. Написано, что внутрь нельзя,
а хлыщите.
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Число умерших от отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске увеличилось до 41 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Еще 16 пострадавших остаются в больнице.
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 14:31
Всю серую зону под себя заняли, а потом удивляются от беспрерывных боестолкновений.
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 14:30
Ну-ну, Авдеевская промзона 2, не вышла? Боевики напали, обойти хотели. Как там обойти? Нигде! А потом правосеков из всех щелей достают.
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