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Кучма: Представители ОРДЛО ответственны за бои на Светлодарской дуге

Понедельник, 19 декабря 2016, 12:51

Боевики несут полную ответственность за погибших и раненных на Светлодарской дуге Донецкой области, за эскалацию ситуации на Донбассе в целом.

Об этом говорится в комментарии представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, обнародованном Дарьей Олифер.

"Украинская сторона возмущена грубым нарушением Минских договоренностей со стороны ОРДЛО", – заявил Кучма.

"Блок вопросов по безопасности остается ключевым и он по-прежнему не выполняется", – констатировал он.

"Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей несут полную ответственность за то, что случилось на Светлодарской дуге, за всех погибших и раненых, за эскалацию ситуации", – заявил Кучма.

Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций, но в бою потерпели поражение. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Напомним, Украина ставит вопрос о демилитаризации Дебальцево и на разведении сил по линии, определённой Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Согласно тем договоренностям, Дебальцево оставалось по контролем украинских властей.

Темы: Донбассбоевые действияАТОКучмаМинские соглашения
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