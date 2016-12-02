Онищенко показал свою американскую визу

Народный депутат Александр Онищенко имеет действительную американскую визу.

Фотокопию визы Онищенко прислал в редакцию УП.

Ранее агенство "Интерфакс-Украина" сообщило, что Онищенко не смог получить американскую визу.

"У Онищенка нет американской визы, видимо потому, что американские власти имеют информацию, которая его компрометирует", - сказал источник агентства в дипломатических кругах, комментируя сообщения о передаче Онищенком компромата на президента Украины Петра Порошенко.

Через несколько часов после публикации этого сообщения депутат прислал редакции "Украинской правды" фотокопию своей американской визы, срок действия которой истекает в 2018 году.

Как сообщалось, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на Порошенка, который он записывал в течение года.

В интервью "Громадському" Онищенко сообщил, что содержание компромата состоит из доказательств подкупа парламентариев, рейдерства, коррупционных переговоров с бизнесменами и тому подобное.

В Администрации президента прокомментировали эти заявления только тем, что правоохранительные органы ожидают его возвращения.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Радана предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа его объявили в национальный розыск.