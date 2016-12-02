Полторак: 5,5 тысячи военных РФ воюют на Донбассе

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Пятница, 2 декабря 2016, 13:08

Министр обороны Степан Полторак оценивает силы противника на Донбассе в 30 тысяч боевиков и 5,5 тысяч кадровых российских военнослужащих.

Такие цифры он озвучил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У террористических группировок в Донецкой и Луганской областях нет возможностей, чтобы двигаться вперед, нет ни уровня подготовки, ни обеспечения, ни морального духа. Их на Донбассе на сегодня насчитывается чуть больше 30 тысяч – 1-й и 2-й армейские корпусы и около 5,5 тысячи военнослужащих регулярных войск РФ", – сказал Полторак.

Министр отметил, что в настоящее время ситуация в зоне АТО остается сложной, ежедневно фиксируются провокации со стороны боевиков.

"Ситуация в зоне АТО нестабильна, есть постоянные обстрелы с их стороны, постоянные провокации – чтобы мы нарушили договоренности", – сказал он.

При этом Полторак подчеркнул, что Украина "четко выполняет минские договоренности".

"Нам еще необходимо поработать для того, чтобы наши Вооруженные силы были способны выполнять все задачи", – сказал министр.

"Обстрелы прекратились лишь в двух участках, это места разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого. Напомню, что главный принцип ведения гибридной войны – это провокация", – добавил Полторак.

Темы: Донбасс АТО Полторак Минобороны
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