НАБУ опубликовало жалобу на Холодницкого. В САП говорят о дискредитации

Национальное антикоррупционное бюро не просило генпрокурора Юрия Луценко привлечь главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого к ответственности, однако пожаловалось на него.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Согласно сообщению, речь идет о жалобе на бездействие прокурора во время расследования так называемого дела МАУ и в соответствии с действующего процессуального законодательства Украины".

Там добавили, что 10 ноября детективы НАБУ направили Холодницкому на утверждение уведомления о подозрении руководителю и главному бухгалтеру "Международных авиалиний Украины", а также экс-председателю Государственной авиационной службы Украины в завладении средствами Государственного спецфонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях в особо крупных размерах.

"24 ноября в НАБУ за подписью Холодницккого Н.И. пришло письмо с отказом в согласовании указанных сообщений о подозрении. Проанализировав письма, детективы Бюро пришли к выводу о несоответствии сделанных суждений и выводов фактическим данным, подтвержденным материалами уголовного производства", – заявили в НАБУ.

"Именно поэтому, согласно требованиям законодательства (ст.ст. 311-312 УПК Украины), в адрес генпрокурора 25 ноября направлена жалоба о бездействие его заместителя – руководителя САП", – добавили в Бюро.

Там подчеркнули, что такая жалоба соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса.

"Однако, вместо того, чтобы разобраться по существу жалобы и принять меры, как того требует закон, генеральный прокурор сделал публичное заявление, которое может повредить взаимодействия между НАБУ и САП", – заявили в НАБУ.

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В свою очередь сам Холодницкий заявил в комментарии "Украинской правде", что был очень удивлен, услышав по телевидению про эту жалобу.

Его заместитель Владимир Кривенко добавил, что в САП не получали и пока не видели эту жалобу, поэтому не могут комментировать ее по существу.

В то же время он заявил, что эта жалоба, направленная Луценко, является попыткой дискредитации САП со стороны НАБУ.

"Считаем, что такое письмо не является конструктивной позицией, он является желанием дискредитации даже не Холодницккого, здесь еще 37 сотрудников, это желание дискредитировать Специализированную антикоррупционную прокуратуру", – заявил он.

По его словам, эту ситуацию органы должны были обсудить между собой без привлечения ГПУ.

Также он заявил, что САП осуществляет процессуальное руководство трех дел, которые касаются МАУ. Одно из них – в отношении экс-руководителя Госавиаслужбы Дениса Антонюка – уже направлено в суд.

Как известно, в четверг Луценко в телеэфире заявил, что НАБУ попросило привлечь Холодницккого к ответственности и добавил, что между этими органами начались "трения".

Он также заявил, что не будет вмешиваться в эту ситуацию.

В ответ в НАБУ заявили, что не просили наказывать Холодницкого.

МАУ подконтрольна олигарху Игорю Коломойскому.

Олег Шанковский, УП