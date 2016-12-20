ООН: Переговоры по Сирии возобновятся в феврале в Женеве
Мирные переговоры по решению конфликта в Сирии будут восстановлены 8 февраля в Женеве.
Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил спецпредставитель ООН по Сирии Эндрю де Мистура, пишет DW.com.
"Намерение Организации Объединенных Наций заключается в том, чтобы собрать эти переговоры в Женеве 8 февраля 2017", - заявил де Мистура.
По его словам, ООН будет всесторонне консультировать стороны, которые примут участие в переговорах, и тщательно подготовит их.
Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию о направлении международных наблюдателей в сирийский Алеппо.
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