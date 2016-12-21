Лидер республиканцев в Сенате против создания комитета по расследованию кибератак

В США высокопоставленный сенатор-республиканец Митч Макконнелл выступает против создания специального конгрессного комитета для расследования подозрений о совершении российских кибератак во время президентской кампании в США.

Об этом он заявил по телевидению в своем родном штате Кентукки, передает "Радио Свобода".

"Это серьезный вопрос, но он не требует создания комитета. У нас уже есть комитет, который делает это", - отметил Макконнелл.

Как лидер республиканского большинства, Макконел имеет широкие полномочия по контролю повестки дня Сената.

Пока точно неизвестно, сколько именно сенаторов-республиканцев поддерживают предложение Макконелла.

Ранее влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил сформировать объединенный комитет из числа законодателей по расследованию возможного вмешательства хакеров России в избирательную кампанию в США.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Позже ФБР поддержало выводы ЦРУ.