Маккейн: расследовать атаки хакеров РФ должен комитет законодателей
Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил сформировать объединенный комитет из числа законодателей по расследованию возможного вмешательства хакеров России в избирательную кампанию в США.
Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN 18 декабря, передает "Радио Свобода".
Он отметил, что в специальный комитет должны войти члены от обеих законодательных органов - Палаты представителей и Сената.
По мнению Маккейна, некоторые уточнения относительно возможного взлома требуют тщательного изучения.
"Это серьезное дело", - сказал он.
Маккейн является председателем сенатского комитета по вооруженным силам, который, как ожидается, начнет в январе расследование масштабов вмешательства российских хакеров. Кроме того, расследование будет проводить комитет Сената по разведке и по иностранным делам.
Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.
Позже ФБР поддержало выводы ЦРУ.