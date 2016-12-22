НБУ допускает введение купюры 1000 гривен

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Четверг, 22 декабря 2016, 22:47

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.

Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Как известно, Гонтарева заявила, что перед введением в Приватбанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.

Украинская правда

Темы: НБУ деньги
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IP: 176.119.234.---khvedya22.12.2016 23:03
Ослаб полностью НБУ сегодня. Помнится, раньше бумага по одному миллиону ходила.
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