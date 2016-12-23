БПП отгуляла корпоратив вместе с Порошенко

Партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив в киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером.

Об этом УП сообщили источники в политической силе.

Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана.

Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко.

Кроме того, в "5 элемент" приезжал мэр Киева Виталий Кличко.

Собеседники говорят, что развлекали гостей этноартисты.

В частности, для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.

Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.

"Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", - говорит один из депутатов.

Вместе с тем другой депутат охарактеризовал эту вечеринку так: "Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды".

Роман Кравец, УП